Generali riunisce l'assemblea a Trieste: scenari e ipotesi su rinnovo CdA

(Teleborsa) - Si apre il sipario sull', l'ultima delle adunanze più seguite della stagione, dove si consumerà anche quest'anno un braccio di ferro per la. Con equilibri che potrebbero essere cambiati rispetto a quelli dello scorso anno, stando aglied ai diversi equilibri nell'ambito dell'azionariato.potrebbe essere, il cui voto, fa favore dio dei fondi capitanati dapotrebbe essere condizionato dal Golden Power esercitato dal governo o da semplici considerazioni di carattere finanziario.Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'azionista di maggioranza, compreso il Presidente e. Una lista all'insegna della continuità.L'altra lista fa capo agli imprenditori-finanzieri,, che hanno presentato unaguidata da, all'insegna della discontinuità.La terza ed ultima lista, di minoranza, è stata avanzata da, che rappresenta la posizione dei fondi, e prevedeguidati daAlla vigilia dell'assemblea, il presidentecirca l'esito dell'assemblea, il che implicherebbe una vittoria della lista di Mediobanca, che conferma Sironi alla Presidenza.Nel gioco dei rapporti di forza nell'azionariato,, ma anche Assogestioni, se sperasse la soglia del 5%, aggiudicandosi almeno un seggio, se non due nell'ambito del CdA.La banca di Piazza Gae Aulenti, che detiene una partecipazione del 5,3% del Leone di Trieste,esercitato dal governo sull'OPS su Banco BPM ed, sicuramente gradita in ambienti istituzionali. Ma c'è anche la possibilità che le sue considerazioni siano di carattere più finanziario e che scelta la lista presentata da Assogestoni. Ed è quest'ultima l'ipotesi prospettata d Bloomberg questa mattina in vista dell'assemblea.