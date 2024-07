PepsiCo rivede guidance su ricavi dopo secondo trimestre deludente

PepsiCo

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 15 giugno 2024) conpari a 22,50 miliardi di dollari (superiori ai 22,32 miliardi di dollari di un anno fa e alla stima degli analisti per 22,57 miliardi di dollari), undi 776 milioni di dollari (vs 747 milioni di dollari un anno fa) e undi 2,28 dollari (sopra le stime di 2,16 dollari)."Durante il secondo trimestre, la nostra attività ha registrato una crescita dei ricavi netti, una forte espansione del margine lordo e operativo e una crescita dell'EPS a due cifre, rimanendo agile nonostante i difficili confronti della crescita dei ricavi netti rispetto all'anno precedente, lain Nord America e glidi prodotti presso Quaker Foods North America", ha affermato il presidente e amministratore delegato"Per il, miglioreremo e accelereremo ulteriormente le nostre iniziative di produttività e faremo investimenti commerciali disciplinati sul mercato per stimolare la crescita. Questi investimenti si concentreranno sulla fornitura chirurgica di proposte di valore ottimali all'interno di alcune porzioni del nostro portafoglio di alimenti convenienti in Nord America, amplificando le nostre iniziative pubblicitarie e di marketing e sfruttando le nostre capacità di distribuzione go-to-market per consentire un'esecuzione del mercato più precisa. Di conseguenza, ora prevediamo di ottenere unadi circa il 4% (in precedenza almeno il 4%) e abbiamo un alto grado di fiducia nel fornire almeno l'8% di crescita dell'EPS a valuta costante core per l'intero anno 2024".