Wall Street guadagna slancio con titoli tech. Focus su risultati societari

(Teleborsa) -, con gli investitori che monitorano gli sviluppi sul fronte della guerra commerciale e si trovano a valutare un gran numero di risultati societari.Lae ha negato che ci fossero colloqui per raggiungere un accordo commerciale. "Gli Stati Uniti dovrebbero rispondere alle voci razionali della comunità internazionale e all'interno dei propri confini e rimuovere completamente tutti i dazi unilaterali imposti alla Cina, se vogliono davvero risolvere il problema", ha dichiarato il portavoce del Ministero del Commercio He Yadong durante una conferenza stampa, secondo un resoconto di Bloomberg.Sul, nell'ultima settimana si è registrato un leggero aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (+6.000 unità a quota 222.000, centrando le attese). Gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di marzo hanno mostrato un inusuale +9,2%, quasi interamente spiegato da traino del settore trasporti. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI), che riflette lo stato di salute dell'attività economica nazionale, è sceso nettamente a marzo.Tra chi ha rilasciato laprima della campanella,ha ritirato la guidance 2025 per l'incertezza dei dazi sulla domanda,ha registrato un primo trimestre sopra le attese e confermato di essere leader per nuove quotazioni,ha tagliato la guidance 2025 con l'aumento dei costi di produzione a causa dei dazi.Considerando idi Wall Street, ilavanza a 39.859 punti (+0,61%), proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 5.444 punti (+1,26%). Ottima la prestazione del(+1,86%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,29%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+2,42%),(+1,62%) e(+1,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,20%.del Dow Jones,(+4,71%),(+2,87%),(+2,79%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,65%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,05%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,02%. Tentenna, che cede lo 0,82%.Tra i(+9,89%),(+7,36%),(+7,15%) e(+6,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,11%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,89%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,43%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,74%.