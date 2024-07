Popolare di Sondrio, vertici: buoni numeri fanno ben sperare per il prosieguo

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - I "" di". Lo affermano il Consigliere Delegato e Direttore Generale Mario Alberto Pedranzini e il Presidente Francesco Venosta nella consueta lettera di metà anno ai soci.Tra le altre cose, viene affermato che, "in tema diabbiamo, attingendo, oltre che dalla clientela retail, dal mercato degli investitori istituzionali, tramite emissione di obbligazioni covered, subordinata Tier 2 e Senior Preferred Green, finalizzata, quest'ultima, a finanziare la transizione ESG (Environmental, Social, Governance) della clientela".Inoltre, ", in atto da tempo nel sistema bancario, la "Sondrio" ha avviato, nel corso del semestre appena concluso, le agenzie di Trieste e Conegliano Veneto , rafforzando in tal modo la propria presenza nel laborioso Nord-Est del Paese . Significativo il contributo alla creazione di posti di lavoro: iin banca da inizio anno sono complessivamente".