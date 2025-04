BPER, ok da soci ad aumento di capitale per OPS su Popolare di Sondrio

BPER Banca

(Teleborsa) - L'diha approvato ilrelativo all'esercizio 2024 e la proposta di destinazione dell'utile, deliberando la distribuzione di ununitario in contanti pari a 0,60 euro per ciascuna delle 1.421.624.324 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 852.974.594,40 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo).Il dividendo sarà messo indal 21 maggio 2025 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 19 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento (record date) martedì 20 maggio 2025.In sede straordinaria, è arrivato il via libera all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, diin una o più volte, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo di 981.120.051,74 euro, oltre sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 657.409.377 azioni, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal CdA, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie diBPER ha anche comunicato che è stata formalizzata la nomina di, già Responsabile della Direzione Financial Reporting e Segnalazioni della Banca, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con effetto dal prossimo 1° maggio. Giovanni Tincani sostituirà nel ruolo l'attuale Dirigente Preposto, Marco Bonfatti, prossimo alla quiescenza.