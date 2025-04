Pop Sondrio, Pedranzini: nostra fisionomia non è vezzo fuori tempo, ma fattore di successo

(Teleborsa) - "Banca Popolare di Sondrio, nella sua dimensione di banca dei territori, oggi tra le più importanti nel nostro Paese, ha mostrato coi comportamenti e coi numeri che siin cui si opera". Lo ha affermato, Direttore Generale e Consigliere Delegato Mario della Banca Popolare di Sondrio, durante la prima tappa del roadshow sul Piano Industriale 2025-2027 presso il Teatro Sociale di Sondrio. All'incontro hanno partecipato in oltre 500 tra istituzioni, clienti, imprenditori e soci, si legge in una nota."Il nostro nuovo Piano industriale è costruito su questa consapevolezza: avanti a modo nostro, perché, bensì un fattore costitutivo del nostro successo imprenditoriale e finanziario", ha aggiunto."L'utile di fine anno e la distribuzione dei dividendi si sono sempre attestati ben al di sopra del consensus degli analisti - ha detto Pedranzini - Il risultato immediato di questa performance è il ritorno che la banca è in grado di garantire agli azionisti nella sua attuale configurazione. Negli ultimi 5 anni,: +377%, considerando assieme sia l'aumento del prezzo sia la distribuzione di dividendi, tra i livelli più alti nel sistema bancario italiano. Forti di questi risultati, ci poniamo oggi obiettivi ambiziosi per il futuro, che si riflettono in un utile netto pari a 580 milioni di euro nel 2027".