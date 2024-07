Abuso d'ufficio abrogato, Nordio difende la giustizia

(Teleborsa) -Lo afferma il Ministro della giustizia, Carlo Nordio, commentando in una intervista rilasciata a il Corriere della Sera lache porta il suo nome."Il nostro arsenale penale contro i comportamenti illeciti dei pubblici ufficiali infedeli è il più potente nella Ue. E molti atti illegittimi - spiega - possono essere sanzionati con annul- lamento e risarcimento. Rimedi più efficaci, rapidi e de- terrenti del reato eliminato. Quanto ai limiti posti alle intercettazioni, Nordio afferma che "Il ddl non incide sull'efficacia delle intercettazioni. Si limita a tutelare dignità e privacy del terzo. Nelle riforme future, saranno conciliate leLa riforma sarebbe il viatico per la Corte costituzionale? "Ma non scherziamo - risponde il Ministro -. A parte che non ne avrei i requisiti, quando avrò portato a termine le riforme dirò alla presidente Meloni, cui sono grato per la fiducia che mi ha accordato, 'Nunc dimittis ser- vum tuum, domina"'.