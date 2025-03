Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di Rfi e Fs per presunto abuso di posizione dominante

(Teleborsa) - L'ha avviato un'istruttoria nei confronti di. e della controllante. per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell'articolo 102 TFUE. Lo fa sapere l'Antitrust in una nota.Secondo l'Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l'ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte delLa strategia escludente ipotizzata dall'Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per quanto riguarda l'Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e anche presso le sedi di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ritenuti in possesso di elementi utili all'istruttoria.