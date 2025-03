FS: piena collaborazione con Agcm

(Teleborsa) - "Le società del Gruppo FS Italiane hanno pienamente collaborato con l'AGCM per la buona riuscita delle operazioni ispettive e avranno modo di rappresentare la correttezza delle proprie condotte nel corso del procedimento, già in occasione dell'audizione prevista dall'avvio dell'istruttoria che avverrà nei prossimi 60 giorni". È quanto fa sapere ilin una nota commentandonei confronti di Rete Ferroviaria Italiana e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane per accertare un presunto abuso di posizione dominante ai danni del nuovo operatore entrante SNCF Voyages Italia.