Inwit conclude riacquistato obbligazioni per 300 milioni

INWIT

(Teleborsa) -) dopo aver concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 750 milioni, annuncia i risultati dell'offerta di riacquisto lanciata il 24 e conclusa il 31 marzo, volta a riacquistare per cassa, e successivamente cancellare parte dei titoli obbligazionari in scadenza l'8 luglio 2026.L'ammontare accettato da parte di Inwit per il riacquisto delle obbligazioni è pari a 300 milioni ossia il 30% dell'ammontare nominale.A seguito del regolamento, previsto il 3 aprile, l'importo nominale che rimarrà in circolazione sarà di 700 milioni.