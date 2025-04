Inwit, CdA conferma Oscar Cicchetti presidente e Diego Galli direttore generale

Inwit

(Teleborsa) - Il neoeletto Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha nominato il consiglierequale Presidente, a cui ha attribuito la rappresentanza legale e le relazioni istituzionali nonché la gestione del rapporto per conto del Consiglio con il Responsabile della Funzione Audit. Ha anche nominato il Consiglierequale Vice Presidente, attribuendo alla medesima la rappresentanza legale, in caso di assenza o impedimento del Presidente.Il Consiglio di Amministrazione ha confermatoquale Direttore Generale di INWIT, con poteri relativi al governo complessivo dell'azienda e alla gestione ordinaria nelle sue diverse esplicazioni.Infine, ha attribuito ala carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, e ha confermatoSegretario del Consiglio di Amministrazione.