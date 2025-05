Open Fiber porta la fibra ottica a Rufina: completata la rete FTTH per cittadini e imprese

(Teleborsa) - Questa mattina presso ilalla presenza del, dell’Assessore regionalee di rappresentanti di Open Fiber è stata annunciata la chiusura dei lavori nel comune e l’inizio della commercializzazione dei servizi in fibra ottica. Ilcon il contributo economico delle Regione Toscana, ha visto la realizzazione da parte di Open Fiber di una(la fibra fino a casa)Con la nuova rete, che può raggiungere una, saranno molti i benefici per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione: telemedicina, smart working, monitoraggio del territorio, gestione dell’illuminazione pubblica e tanti altri.Inoltre, grazie all’iniziativa "" i cittadini del Comune da oggi hanno l’opportunità di vincere un buono regalo: chi attiverà i servizi in fibra entro primo ottobre 2025 potrà ricevere un, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al primo dicembre 2025. Per accedere a questa opportunità basta verificare la copertura del proprio indirizzo, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce: eseguita l’installazione e compilare l’apposito form per generare il voucher. È infine importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo col codice sulla borchia ottica.A Rufina le zone interessate dall’intervento sono quelle di Contea, L’Apparita, Turicchi, Scopeti, Capoluogo, Rimaggio, Pomino, Falgano, Casi e Stentatoio. Open Fiber ha anche connesso vari punti di interesse per la cittadinanza tra i quali le scuole , il teatro, l’asilo e la biblioteca."Stiamo ponendo le basi – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture digitali,- per far compiere a tutti i territori della nostra regione, con particolare attenzione a quelli che ricadono nelle cosiddette aree bianche, cioè quelle altrimenti non appetibili per le compagnie telefoniche, un salto di qualità dal punto di vista della connessione, permettendo loro di fruire delle tante opportunità che la banda ultra larga offre sia a cittadini che alle imprese. E’ laperché la connettività è un elemento di democrazia e deve quindi essere messa a disposizione di tutti. Stiamo ormai coprendo oltre la metà dei territori che ci eravamo posti come obiettivo, ed entro il 2026 contiamo di concludere tutti gli interventi programmati. Benvenuti quindi, ai cittadini e agli imprenditori di Rufina, nel mondo della connettività veloce"."Viviamo un’era - commenta il sindaco di Rufina,- in cui la connettività è fondamentale. Per i lavoratori, che svolgono la propria attività sempre più spesso da remoto; per le aziende e le attività commerciali ma anche per il tempo libero, dove sempre più persone utilizzano la connessione internet per accedere a. Avere un paese con una connettività veloce e di qualità contribuisce a renderlo più vivibile"."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Rconsentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", afferma