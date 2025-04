Open Fiber, a Delia è attiva la fibra ottica FTTH

(Teleborsa) - A Delia, in provincia di Caltanissetta, è già operativa la nuova rete pubblica di telecomunicazioni in fibra ottica finanziata dal "Piano Italia a 1 Giga".ha concluso i lavori della nuova infrastruttura che raggiungeche corrispondono atra abitazioni, imprese, scuole e presidi sanitari consentendo di accedere ai collegamenti Internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. L'intervento ha interessato le zone espressamente indicate nel bando aggiudicato da Open Fiber.I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Delia: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito di Open Fiber, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità.La rete ultraveloce oggi disponibile a Delia è realizzata con la(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre 1 Gigabit al secondo.L'intervento a Delia è previsto dalfinanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber."La commercializzazione della connettività ultraveloce rappresenta un impegno cruciale per rendere Delia un territorio attrattivo e digitalmente avanzato – afferma il sindaco di–. Il progetto di Open Fiber apre nuove prospettive per tutti i cittadini, garantendo alle famiglie un'esperienza digitale più ricca, alle imprese una produzione più efficiente e ai lavoratori connessioni affidabili"."Open Fiber ha reso possibile per oltre un migliaio di unità immobiliari il collegamento alla fibra ottica FTTH, una tecnologia migliore delle reti in rame in termini di velocità, latenza e stabilità. Il prossimo passo cruciale è sfruttare al massimo le potenzialità della fibra per ridurre il divario digitale nelle aree interne", spiega