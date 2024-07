Cnpr forum: "Piano Mattei, opportunità per tutti?"

(Teleborsa) - "Il Piano Mattei è evocativo già nel suo nome. Si tratta di rendere duratura una relazione naturale che ci consegna la geografia, che sia programmata ed efficace. In Africa esiste una ‘vacatio europea' mescolata ad esempio al disimpegno francese nel Sahel che ha creato un'autostrada per soggetti esterni. Ci sono infiltrazioni dalla Cina e dalla Brigata Wagner oltre a una grande questione geopolitica e sociale". Lo ha dichiarato, nel corso delpromosso dalla"L'Africa oggi è un continente di 1 miliardo e 200 milioni di persone destinato a raddoppiare nel 2050 – ha spiegato–. C'è un grande movimento migratorio. Noi pensiamo che il Piano Mattei possa creare le condizioni per uno sviluppo che passi attraverso la collaborazione con l'Italia e tutta l'Europa. L'Italia vuole essere prima in questo sforzo. Si tratta di costruire una vera e propria rivoluzione copernicana che realizzi un modello di partnership che sia paritario e non predatorio. L'approccio con l'Africa - ha aggiunto - è stato spesso predatorio. Crediamo si possa realizzare una collaborazione concreta che consenta ai popoli africani di costruire un futuro in casa, noi al loro fianco con le nostre imprese in termini collaborativi".Perplessità ha espresso"Il Piano Mattei, approvato dal governo a gennaio, dal punto di vista teorico ha sulla carta grandi e ambiziosi obiettivi: favorire lo sviluppo dell'Africa in campo culturale, dell'istruzione, energetico, dell'immigrazione e soprattutto nel settore infrastrutturale. Il problema del Piano Mattei – afferma Turco – è l'assenza di risorse finanziarie. Allo stato, al di là degli annunci e degli intendimenti, si è prodotto il nulla, se non attribuire incarichi e nomine. Si rischia l'ennesimo 'poltronificio partitico'. Nessun progetto risulta finanziato ed avviato, così come non si registrano finanziamenti a livello europeo. L'Italia ha tanto bisogno dell'Africa. I paesi non in guerra sono in forte crescita in termini di Pil e di innovazione tecnologica. In occasione del G7 abbiamo perso una grande occasione per promuovere progetti concreti. Adesso speriamo che l'Africa sia al centro dell'agenda della nuova Commissione Europea, anche se nutriamo forti dubbi. Per sostenere concretamente uno sviluppo integrato Europa-Africa è necessario modificare le regole del Patto di stabilità, prevedendo margini di flessibilità"."Il Piano Mattei – ha detto– è una grande iniziativa di politica estera ed economica del nostro Paese che vuole dare una risposta ad alcuni problemi enormi del nostro tempo a partire da quello dell'immigrazione. Bisogna lavorare per creare la speranza nel futuro nei Paesi d'origine dei migranti affinché possano rimanere lì, crescendo e investendo in quei territori. Solo così è possibile fronteggiare l'ondata migratoria. Nello stesso tempo, esportando competenze e collaborazioni, diventa anche una grande opportunità economica per l'Italia. Un'operazione win win per tutti. L'Italia ha messo al centro il proprio ruolo sullo scacchiere nazionale, la presidente del Consiglio Meloni si è ‘spesa', insieme al vice premier Tajani, elaborando un pacchetto di interventi molto articolato grazie anche alle partnership private a partire dalle grandi aziende di Stato. Adesso iniziamo a muovere i primi passi concreti. Per questi obiettivi l'innovazione è un driver fondamentale ed è precondizione per stare sui mercati internazionali, soprattutto per superare la dimensione medio piccola delle nostre imprese".Critico. "Purtroppo il piano Mattei descritto come modello italiano di investimento nel segno della cooperazione nel rispetto di ambiente e popoli in realtà si riduce ad accordi bilaterali in particolare – ha affermato– con Algeria e Libia ma anche con Marocco Tunisia, Egitto, Costa d'Avorio, e altri paesi africani, siglati per gli investimenti di una particolare azienda di Stato, l'Eni, per sopperire alle forniture di gas che non arrivano più dalla Russia. E' un progetto all'insegna della conservazione in ambito energetico completamente basato sull'era fossile finalizzato a fare dell'Italia l'hub europeo del gas. Nessun beneficio ne trarranno le popolazioni dell'Africa dove il gas è l'elemento più di destabilizzazione in tantissime regioni. Per non dire dell'impatto ambientale degli impianti e di quello che è un processo di cambiamento radicale delle politiche in ottica di transizione ecologica e di forte riduzione dell'emissione per contrastare i cambiamenti climatici".Nel corso del dibattito, moderato da Anna Maria Belforte, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da"Il Piano Mattei ha il merito di riproporre l'Italia in un ruolo di primaria importanza nello scacchiere internazionale. Da sempre – ha detto– la nostra posizione strategica nel Mediterraneo ha suggerito di investire politicamente ed economicamente in quel ruolo di ponte tra due continenti: l'Europa che cerca nuove opportunità per rafforzare la sua economia, e l'Africa che rappresenta una terra dalle enormi potenzialità, come già dimostra la nutrita presenza cinese. L'affermazione del ruolo di mediatore e promotore del nostro Paese in questa avventura è sicuramente una straordinaria occasione di sviluppo per le aziende di casa nostra".Le conclusioni sono state affidate a"Enrico Mattei – ha detto Longoni – fu un illuminato presidente dell'Eni dei primi anni '60 che si occupò molto attivamente di affrancare l'Italia sotto l'aspetto della produzione di energia o meglio sotto l'aspetto dell'acquisizione di combustibili. L'impressione che si ha di questo 'Piano' è che abbia in realtà dei contenuti che sono in gran parte collegati all'acquisizione di gas naturale. Tanto è che i paesi principali interlocutori del Piano Mattei sono Algeria, Marocco, Mozambico, Costa d'Avorio, Tunisia, Egitto, Congo tutti paesi produttori di gas naturale. E' sicuramente vero che c'è intento di incentivare l'internazionalizzazione delle nostre imprese verso quei paesi ma è altrettanto vero che l'operazione nasce perché si intende acquisire gas naturale dai paesi produttori.