Gaza, nella notte nuova offensiva di Israele: crolla la tregua

(Teleborsa) - Nuova offensiva israeliana suche di fatto fa crollare la. Nella notte le forze diha effettuato nuovi raid aerei sulla Striscia. Il premier israelianoha accusatodi non voler rilasciare gli ostaggi e di respingere le proposte dei mediatori. Al momento si contano più di 330 morti secondo il ministero della Salute nella Striscia di Gaza gestito da Hamas. La stessa Hamas ha accusato Netanyahu di continuare ad usare la guerra a Gaza come "ancora di salvezza" politica e di aver "deciso di sacrificare" gli ostaggi. A Gaza sono ancora prigionieri 59 rapiti israeliani, tra cui 22 che si ritiene siano ancora vivi."L'affermazione secondo cui è stata ripresa la guerra per ottenere il rilascio degli ostaggi è un totale inganno: la pressione militare mette in pericolo gli ostaggi e i soldati - hanno affermato in una nota il– dobbiamo tornare al cessate il fuoco". Rivolgendosi al governo israeliano, il Forum ha quindi aggiunto: "Perché non state combattendo nella sala delle trattative? Perché vi siete ritirati dall'accordo che avrebbe potuto riportare tutti a casa?". Quindi le famiglie hanno lanciato un appello al presidente americanoperché ottenga "il rilascio di tutti gli ostaggi"."Hamas avrebbe potuto rilasciare gli ostaggi per estendere il cessate il fuoco, ma invece ha scelto il rifiuto e la guerra", ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca,, a Times of Israel dopo la ripresa dei bombardamenti massicci di Israele sulla Striscia di Gaza.