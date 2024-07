Goldman Sachs, secondo trimestre sopra le attese. Bene debt underwriting e FICC

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha registratopari a 12,73 miliardi di dollari (sopra le attese) neldel 2024, il 17% in più rispetto al secondo trimestre del 2023 e il 10% in meno rispetto al primo trimestre del 2024. L'aumento rispetto al secondo trimestre del 2023 riflette maggiori ricavi netti nel settore Global Banking & Markets e Asset & Wealth Management. Glisono stati di 3,04 miliardi di dollari (sopra le attese), o 8,62 dollari per azione, rispetto a 1,22 miliardi di dollari, o 3,08 dollari per azione, dell'anno precedente. Ilè stato del 10,9%, mentre ildell'11,6%."Siamo soddisfatti dei nostri solidi risultati del secondo trimestre e della nostra performance complessiva nella prima metà dell'anno, che riflette la forte crescita anno su anno sia nel Global Banking & Markets che nell'Asset & Wealth Management - ha commentato il- Il nostro approccio operativo One Goldman Sachs ci consente di portare l'intera firm ai nostri clienti, approfondendo le nostre relazioni e servendoli in un ambiente in miglioramento ma complesso".I ricavi netti nel settoresono stati di 8,18 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2024, il 14% in più rispetto al secondo trimestre del 2023 e il 16% in meno rispetto al primo trimestre del 2024.All'interno di questa divisione, lesono state di 1,73 miliardi di dollari, superiori del 21% rispetto al secondo trimestre del 2023, riflettendo ricavi netti significativamente più elevati nel Debt underwriting, principalmente guidati da attività di leveraged finance, ricavi netti più elevati nell'Equity underwriting, principalmente da offerte pubbliche convertibili e iniziali, e leggermente maggiori ricavi netti nell'Advisory.Inoltre, i ricavi netti insono stati di 3,18 miliardi di dollari, il 17% in più rispetto al secondo trimestre del 2023, mentre i ricavi netti insono stati di 3,17 miliardi di dollari, il 7% in più rispetto al secondo trimestre del 2023.