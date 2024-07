Intesa Sanpaolo: eccellenze italiane protagoniste a Parigi nell'edizione 2024 di Italian Excellences

(Teleborsa) -presenta l’edizione 2024 di "" che si terra`. L’appuntamento e` dedicato principalmente allema vedra` la partecipazione anche di alcune realta` imprenditoriali quotate sui segmenti Euronext ed Euronext Growth, per un totale di 50 societa` presenti.L’iniziativa, promossa dallaguidata da, e organizzata insieme aldiretto da Gregorio De Felice, e` nata tre anni fa con l’obiettivo di offrire alle piccole e medie imprese italiane l’opportunita` di presentare agli investitori istituzionali d’oltralpe i risultati raggiunti e le prospettive future.Deputy Chief e Responsabile Global Banking & Markets della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo sottolinea: "L’economia italiana e` ricca diche rappresentano delle eccellenze nei rispettivi settori di attivita` e che sono sempre piu` protagoniste nei mercati e contesti internazionali. Italian Excellences, giunto alla terza edizione, si confermadove le diverse realta` imprenditoriali del nostro paese possono confrontarsi con gli investitori esteri e illustrare progetti e potenzialita` future. Come Divisione IMI CIB, crediamo fortemente che iniziative come questa possano supportare ulteriormente le imprese nei loro progetti di crescita e di sviluppo".L’evento si inserisce nelpresentato dal, che prevede un costantee unper lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle aziende. L’evento vede la collaborazione tra le strutture Equity Research e Corporate Broking Research di Intesa Sanpaolo e l’area Equity Sales di Global Markets Sales & Platform della Divisione IMI CIB. Il programma delle due giornate, organizzate in collaborazione con Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, si articolera` in una serie di incontri one-to-one e di gruppo tra investitori istituzionali e le 50 societa` quotate sui diversi segmenti Euronext, Euronext STAR Milan ed Euronext Growth coperte dalla ricerca di Intesa Sanpaolo.Di seguito l’elenco delleche parteciperanno, a rappresentare le tante eccellenze del nostro Paese e i diversi settori industriali che sono il motore della nostra economia: Acea, Aeroporto Di Bologna, Altea Green Power, Antares Vision, Avio, Banca Ifis, Banca Sistema, BFF Group, Brembo, Cellularline, d’Amico International Shipping, Datalogic, Digital Value, Elica, Enav, Equita Group, Esprinet, Eurocommercial Properties, Eurogroup, Eurotech, Fila, Fincantieri, Generalfinance, IGD SIIQ, Illimity Bank, Interpump, Irce, Italian Wine Brands, Iveco, LU-VE, Maire, MARR, Moltiply Group (former MutuiOnline), Mondadori, Newlat Food, Nextgeo, Orsero, OVS, Pattern, Reply, Revo, Sanlorenzo, Seco, Sogefi, Technogym, Technoprobe, Tinexta, Valsoia, Wiit, Zignago Vetro.