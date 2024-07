OPA GO Internet, periodo di adesione sarà riaperto. Delisting vicino

Tessellis

GO internet

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa da BID-GO, società totalitariamente controllata in via indiretta da, sulle azioni, società attiva nel campo delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, è stato reso noto che nel periodo di adesione (dal 17 giugno al 12 luglio 2024) sono state portate in adesione 931.223 azioni, rappresentative del 17,346% del capitale e pari al 76,062% delle azioni in circolazione oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo pari a 754.290,63 euro.Pertanto, l'offerente giungerà a detenere complessivamente 5.075.376 azioni, pari alsociale.Ilsaràdall'offerente su base volontaria per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento (dal 22 luglio 2024) e, dunque, per le sedute del 22, 23, 24, 25 e 26 luglio 2024 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30.Ilopererà senza necessità di preventivo assenso degli azionisti dell'emittente e avrà effetto dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento ad esito della riapertura dei termini (il 5 agosto 2024).FTSE Russell ha comunicato l'di GO Internet dae FTSE Italia PIR PMI All Index con efficacia dal 18 luglio 2024.