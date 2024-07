A Casa Lontani Da Casa lancia raccolta fondi "Notti Sospese" sulla piattaforma "For Funding" di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Basta poco per fare la differenza. Un concetto particolarmente significativo quando si guarda a iniziative come la campagna di raccolta fondi “Notti Sospese” di, rete nazionale di alloggi e servizi solidali per migranti sanitari, su “”, la piattaforma di crowdfunding di. Con unasarà infatti possibile coprire i costi di pernottamento di 100 famiglie di 3 persone per i prossimi sei mesi. Un gesto sicuramente non banale, considerando il fatto che ogni anno in Italia, sono oltre 750mila le persone che lasciano la propria casa per intraprendere un percorso di cure mediche.I dati sono impressionanti: solo in riferimento ai, secondo una ricerca, 1 bambino su 5 cambia regione per curarsi. Tra loro ci sono centinaia di bambine, bambini e adolescenti, per i quali alla paura di dover affrontare la malattia - nel caso dei minori si tratta soprattutto di patologie oncologiche e cardiache - si aggiunge anche il dispiacere di dover salutare nonni, amici, fratelli e sorelle e spostarsi in un’altra città, in un’altra realtà, privi di tutte le sicurezze di cui, soprattutto durante l’infanzia, si ha bisogno.Come il piccolo, uno dei giovanissimi ospiti della Rete, che quest’anno avrà un’estate molto diversa da quella dei suoi coetanei: invece di partire per il mare e costruire castelli di sabbia, dovrà andare a Genova con mamma e papà per curarsi e stare finalmente meglio.La storia di Matteo è una storia di, non per questo bisogna dimenticare che i minori in trasferta sanitaria e le loro famiglie devono anche affrontare le spese legate al trasferimento nella nuova città.Lesono spesso ingenti considerando che, in base agli ultimi dati registrati dall’Osservatorio di A Casa Lontani Da Casa, nel caso dellela trasferta può durare da un paio di settimane, per i casi meno gravi, fino a mesi o addirittura anni per le patologie più complesse, come accade ad esempio ai pazienti di cardiologia e oncologia pediatrica. Tutto ciò ha un costo che non tutte le famiglie sono in grado di sostenere.A Casa Lontani Da Casa si occupa di offrire a chi si sposta per lee aialloggi sicuri, gestiti da personale qualificato, e di fornire supporto economico e psicologico per le famiglie più in difficoltà, dedicando una speciale attenzione ai minori. In base ai dati raccolti solo dall’Osservatorio della Rete (ma il fenomeno dellaè molto più ampio) negli ultimi mesi sono state oltre 60 le richieste di accoglienza che coinvolgono i più piccoli.Tramite una donazione alla campagna attiva su “For Funding” si potrà regalarea tante famiglie che stanno affrontando la sfida della malattia di un figlio e, al tempo stesso, contribuire a offrire assistenza psicologica gratuita per i familiari, la presenza continua di personale qualificato e volontari, un numero dedicato agli ospiti per soddisfare qualsiasi richiesta.