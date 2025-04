NEXT RE SIIQ, l'utile del primo trimestre sale a 0,6 milioni di euro

Next Re SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha comunicato che ilal 31 marzo 2025 è pari a 0,9 milioni di euro ed include ricavi da locazione pari a 1,1 milioni di euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a -0,2 milioni di euro. L'è positivo per 0,1 milioni di euro (0,6 milioni al 31 marzo 2024).L'evidenzia un utile pari a 0,6 milioni di euro (0,3 milioni al 31 marzo 2024). La società ha provveduto a rilasciare il debito per ritenute su interessi per 0,5 milioni a seguito della risposta positiva da parte dell'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello presentata al fine di ottenere conferma della spettanza dell'esenzione prevista dalla Direttiva Interessi e Canoni sugli interessi dovuti sui finanziamenti erogati dalla controllante CPI Property Group.Il valore degliè pari a 75,06 milioni di euro, invariato rispetto al 31 dicembre 2024. Nessuna variazione di fair value è stata registrata nel primo trimestre del 2025. Ilpassa da 1,35 milioni di euro al 31 dicembre 2024 a 1 milione di euro al 31 marzo 2025