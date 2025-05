TMP Group passa in utile nel 2024. Valore della produzione +15%

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha chiuso ilconconsolidati pari a 5 milioni di euro (-10,3% rispetto al 31 dicembre 2023). I ricavi del Gruppo derivano principalmente dal segmento Experience, per il 46%; a seguire l'area Technology per il 33% ed area Content Strategy per il 21%. Il, pari a 6,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024, registra un incremento del 15% rispetto al 2023 (5,8 milioni di euro).L'si è attestato a 1,03 milioni di euro, con una crescita del 368% rispetto al 2023, grazie anche all'ottimizzazione dei costi operativi. Questo risultato è stato particolarmente influenzato dalle iniziative di razionalizzazione dei costi e dal miglioramento dell'efficienza operativa. L'è stato di 49.621 euro, con una variazione positiva di 1,23 milioni di euro (+104%) rispetto alla perdita di 1,18 milioni di euro nel 2023.L'consolidato al 31 dicembre 2024 risulta pari a 403 mila euro (debito), con disponibilità liquide per 678 mila euro. Al 31 dicembre 2023 l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato era pari a -1,039 milioni di euro (cassa)."Il 2024 è stato un anno determinante per TMP Group - ha commentato l'- L'incremento del 368% dell'EBITDA e gli investimenti in tecnologia sono solo alcuni dei segni di un business sempre più solido. L'anno ha visto anche il successo delle nostre strategie di internazionalizzazione, in particolare Spagna e Giappone, in occasione di Expo Osaka 2025. Il nostro continuo impegno nell'innovazione, ha messo il Gruppo in una posizione importante per il futuro. Guardiamo con fiducia al 2025, con un piano di crescita che percorre i punti di forza del nostro modello, con misurata e rinnovata ambizione".