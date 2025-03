Mutui e BNPL trainano credito a febbraio

(Teleborsa) -: ottima in particolare la performance dei mutui, con una crescita delle richieste del 45% su base annua probabilmente favorita dalla diminuzione dei tassi di interesse che a dicembre 2024 si attestano mediamente al 3,25%, come evidenziato dal report Experian. Rispetto a gennaio, l’evoluzione dei mutui è più tiepida, con una lieve diminuzione della domanda del -3%.+20,5% rispetto a febbraio 2024. Protagonisti sono soprattutto sono i consumatori della GenZ (under-30) che arrivano a coprire quasi un terzo del mercato (29,8%). Positiva anche la domanda di prestiti finalizzati (+8,6%) rispetto a febbraio 2024, sebbene nell’ultimo mese si sia verificato un lieve calo (-5,7%), probabilmente a causa dalla riduzione della domanda di finanziamento per l’acquisto di auto nuove che non gode più degli ecoincentivi stanziati dal governo. Aumentano anche le richieste di prestiti personali sia verso gennaio (+7,1%) che rispetto a febbraio dello scorso anno (+18,3%).Sono le evidenze dell’ultimo “Rapporto sul Credito” di Experian, global data tech company, per il mese di febbraio. Commenta Armando Capone, CEO di Experian Italia: “AL’ulteriore riduzione dei tassi annunciata dalla BCE a inizio mese rappresenta un incentivo importante per una possibile crescita delle richieste nei prossimi mesi. Sebbene alcuni prodotti abbiano registrato un lieve calo fisiologico nel mese di febbraio, i dati evidenziano una solida ripresa su base annua, confermando la dinamicità del settore. In Experian, ci impegniamo a supportare le aziende con analisi approfondite e strumenti avanzati, che consentono loro di comprendere meglio il comportamento dei consumatori e di prendere decisioni strategiche informate.