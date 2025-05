Toyota, impatto da 1,1 miliardi di euro per dazi nei mesi di aprile e maggio

Toyota

(Teleborsa) -, la maggiore casa automobilistica al mondo, ha detto che l'è stimato negativo per 180 miliardi di yen (circa 1,1 miliardi di euro) nei mesi di aprile e maggio.La societàper l'un fatturato di 48.500 miliardi di yen (in aumento dell'1,0% rispetto all'esercizio 2025), un utile operativo di 3.800 miliardi di yen (in calo del 20,8%) e un utile netto attribuibile a Toyota Motor Corporation di 3.100 miliardi di yen (in calo del 34,9%)Lein Giappone e all'estero sono diminuite di 80.000 unità nell'esercizio appena chiuso, pari allo 0,9%, attestandosi a 9.362.000 unità nell'esercizio 2025 rispetto all'esercizio 2024.I ricavi sono stati pari a 48.036,7 miliardi di yen nell'(con un aumento di 2.941,3 miliardi di yen o del 6,5% rispetto all'esercizio 2024), l'utile operativo a 4.795,5 miliardi di yen (con un calo di 557,3 miliardi di yen o del 10,4% rispetto all'esercizio 2024) e l'utile netto attribuibile a Toyota Motor Corporation: 4.765,0 miliardi di yen (con un calo di 179,8 miliardi di yen, pari al 3,6%, rispetto all'esercizio 2024).