Eventi e scadenze del 16 luglio 2024

Domenica 14/07/2024

Lunedì 15/07/2024

Martedì 16/07/2024

Bank Of America

Morgan Stanley

Saccheria F.Lli Franceschetti

(Teleborsa) -- Brasilia - Visita di Stato del Presidente Mattarella nella Repubblica Federativa del Brasile- Budapest - Riunione informale dei ministri dell'energia- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- L'Institute of International Finance, Payments Association e Emerging Payments Association Asia organizzano il Global Payments Forum per esaminare i progressi verso gli obiettivi della Roadmap del G20 per il potenziamento dei pagamenti transfrontalieri. Evento online- Reggio Calabria, Villa San Giovanni - La Riunione sarà presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e accoglierà i Ministri dei Paesi G7 e il Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per il Commercio, nonché i Ministri dei Paesi terzi invitati e i rappresentanti del mondo imprenditoriale (Business 7) e delle Organizzazioni Internazionali- Reggio Calabria, Scuola Allievi Carabinieri - Terzo appuntamento del B7 di Confindustria, in apertura del G7 Commercio, "G7 Industry Stakeholders Conference: Invertire la deriva protezionistica globale". Interverranno, tra gli altri, il ministro Tajani, Emma Marcegaglia (B7 Chair) e Pietro Labriola (AD e DG Gruppo TIM)- Conti finanziari; Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos10:00 -- Montecitorio - Presentazione del Piano industriale 2024 - 2028 di Leonardo: "Tecnologia e sicurezza al servizio del Paese nel contesto europeo". Saluti del Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Intervengono Geminello Alvi, Roberto Cingolani e Gianmario Verona14:30 -- Roma, Palazzo Wedekind - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps presenterà il Rendiconto generale 2023. All’evento interverranno Maria Cecilia Guerra (Commissione Bilancio e Programmazione Camera dei Deputati), Claudio Durigon (Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)e Roberto Ghiselli (Presidente CIV INPS)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:00 -- Milano, Palazzo Mezzanotte - "Quale Europa? Per una politica agricola sostenibile e competitiva". Interverranno, tra gli altri, il Presidente e il DG di Confagricoltura, i Ministri Lollobrigida e Tajani, il Sottosegretario Freni e il Vicedirettore Generale FAO18:30 -- Manduria, Masseria Li Reni - Evento organizzato dall'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile per un confronto sulle nuove prospettive dello sviluppo economico del Mediterraneo. Al Convegno, moderato da Bruno Vespa, prenderanno parte, oltre al il Presidente di ALIS, autorevoli esponenti del Governo, delle Istituzioni, del mondo della finanza e dell’imprenditoria20:00 -- L'Aquila - La Nazionale della Politica sfiderà la Nazionale Cantanti nello storico incontro di beneficenza. Il capitano della Nazionale della Politica sarà il presidente della Camera Lorenzo Fontana. I proventi dell’evento saranno destinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale