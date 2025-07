Eventi e scadenze del 16 luglio 2025

Mercoledì 16/07/2025

Alcoa

Bank of America

Goldman Sachs

Johnson & Johnson

Morgan Stanley

Saccheria F.Lli Franceschetti

United Airlines Holdings

(Teleborsa) -- KwaZulu-Natal - Quarta riunione sotto la Presidenza sudafricana dei Vice Ministri e dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20. Il 17 e il 18 parteciperanno Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE e il ministro Giancarlo Giorgetti- Beige Book- Conti finanziari- Palazzo dei Congressi, Roma - Il filo conduttore del Congresso sarà "Il coraggio della partecipazione – Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l'Italia e l'Europa". Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, i ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e Marina Calderone, il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le Riforme Raffaele Fitto, i Segretari Generali Cisl Daniela Fumarola e Cgil Maurizio Landini09:00 -- Palazzo Madama - Evento promosso da MOST - il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - e Fondazione centro studi economia della logistica e delle infrastrutture. Verranno illustrati i dati e le statistiche elaborati dall'Osservatorio Freight Insights di Most, per poi discutere sullo stato del settore della logistica e trasporti in Italia, sugli scenari futuri e sulle sfide da affrontare nei prossimi anni09:30 -- Camera dei Deputati - Evento organizzato da Confindustria in collaborazione con ENEA. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Giorgio Graditi (Direttore Generale ENEA) e Aurelio Regina (Delegato del Presidente per l'energia, Confindustria)11:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Presentazione dell'Osservatorio ECM Euronext Growth Milan 2025 di IRTOP Consulting organizzato in partnership con Grimaldi Alliance e Illimity Bank. Tra gli interventi, Giulio Centemero, Commissione Finanze Camera dei deputati, Barbara Lunghi, Head of Primary Market Borsa Italiana, Anna Lambiase, CEO IRTOP Consulting e Gianluigi Serafini, Equity Partner Grimaldi Alliance11:00 -- Sala Koch, Palazzo Madama - Il presidente Giacomo Lasorella e il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni presenteranno il documento che illustra l'attività svolta e i programmi di lavoro dell'Autorità. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming11:00 -- Salone degli Arazzi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - L'evento è promosso in occasione dell'avvio della terza e ultima sessione espositiva della mostra "Esporre innovazione: le fiere hub del Made in Italy", a cura di Aefi in collaborazione con gli associati, in corso fino al 30 luglio presso Palazzo Piacentini (sede MIMIT)11:00 -- Camera dei Deputati - Presentazione della Relazione annuale INPS. Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Illustra la Relazione il presidente dell'INPS, Gabriele Fava. Partecipa il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone13:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo14:00 -- Roma, Agenzia ICE - Matteo Zoppas, Presidente dell'Agenzia ICE e Francesco Maria Chelli, Presidente dell'Istat presenteranno il Rapporto ICE 2024/25 e l'Annuario Istat-ICE 2025. Interverranno Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (TBC) e Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy14:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del capo della polizia, prefetto Vittorio Pisani14:30 -- Confindustria, Sala Pininfarina, Roma - Evento organizzato da Confindustria e CRUI al quale parteciperanno, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Giovanna Iannantuoni (Presidente CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università), i ministri Adolfo Urso e Anna Maria Bernini, Roberto Tasca (Presidente A2A) e i Rettori del Politecnico di Torino, Università di Firenze, Politecnico di Milano e Sapienza Università di Roma15:00 -- Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera17:00 -- EIEF (Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza), Roma - All'evento interverranno, Chiara Scotti (Vice Direttrice Generale, Banca d'Italia), Matteo Maggiori (Professore di Finanza, Stanford University) e Nathalie Tocci (Direttrice, Istituto Affari Internazionali)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo