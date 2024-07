Investindustrial acquisisce il 100% della spagnola Delta Tecnic

(Teleborsa) -, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha stipulato un, produttore chimico globale specializzato nella produzione di masterbatches di colori e additivi personalizzati per diversi settori industriali, tra cui quello dei cavi, dove è uno dei leader di mercato.Fondata nel 1982 e con(Spagna), Delta Tecnic progetta e produce masterbatches di colori e additivi personalizzati per un'ampia gamma di settori, tra cui quello automobilistico, energetico, delle lamiere e delle telecomunicazioni. L'azienda ha una forte presenza in Europa e Nord America e gestisce 3 siti produttivi propri, 2 vicino a Barcellona (Spagna) e 1 a Querétaro (Messico). Oltre a produrre i propri masterbatches (80% del fatturato), la società distribuisce anche pigmenti e altri prodotti chimici industriali.Nel 2023, Delta Tecnic ha generato un. Con un organico complessivo di oltre 200 dipendenti, l'azienda ha una presenza globale ben consolidata e vende in oltre 60 Paesi, con oltre il 70% del fatturato generato al di fuori della Spagna, a una base diversificata di clienti abituali e di primario livello.Con questa acquisizione, Investindustrial intendedi Delta Tecnic, sia organicamente che con acquisizioni in Europa, Nord America e Asia, seguendo la strategia di successo perseguita in precedenti investimenti in settori chimici come Benvic, Polynt e Bakelite Synthetics.Delta Tecnic è attualmente di proprietà dei suoi fondatori Salvador Torras e Martí Baqués, insieme ad altri azionisti di minoranza. Investindustrialdella società alla chiusura dell'operazione, di cui non sono stati rivelati i dettagli finanziari."Siamo entusiasti del potenziale di sviluppo di Delta Tecnic e non vediamo l'ora di supportare l'azienda nella prossima fase della sua crescita, sfruttando la nostra profonda esperienza industriale nel trasformare le aziende in leader globali, e lavorando con i nostri team operativi per potenziare aree quali la produzione e l'ESG - ha commentato Andrea Bonomi, Presidente dell'Advisory Board di Investindustrial - Crediamo che Delta Tecnic sia la, che è fondamentale per tutte le aziende in cui investiamo".