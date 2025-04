Investindustrial, closing Fondo VIII a 4 miliardi di euro: sopra il target

(Teleborsa) - Investindustrial, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha annunciato il, al di sopra del target di 3,75 miliardi di euro.Il Fondo VIII continuerà a operare attraverso la strategia di successo di Investindustrial che consiste nell'individuare, con particolare attenzione allecon ricavi globali e potenziale di crescita. Circa il 57% del capitale raccolto proviene da investitori europei, il 23% dal Nord America e il restante 20% dal resto del mondo.Con il Fondo VIII, Investindustrial supporterà le imprese nella loro trasformazione strategica e globale attraverso il suo team di oltre 200 professionisti in 8 uffici e 3 continenti. La- circa 2 al mese - evidenzia la capacità di Investindustrial di sviluppare piani complessi di creazione di valore e di ottenere rendimenti costanti per i suoi partner migliorando la qualità delle aziende."Il successo del closing del Fondo VIII e gli investimenti costanti nella nostra struttura globale e nel nostro team rafforzano la nostra posizione di Gruppo leader nel mid-market - ha dettodi Investindustrial - Le aziende ambiziose di questo segmento hanno bisogno di un partner che le sostenga per realizzare il loro potenziale. Investindustrial ha le dimensioni, il focus e il team necessari per aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi, soprattutto grazie ai nostri manager che lavorano al miglioramento operativo del business. Investindustrial è più concentrata ed efficiente che mai nel creare valore per i nostri partner, guidando la crescita e migliorando le aziende posizionate per un successo sostenibile e di lungo termine".