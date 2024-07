ISCC Fintech acquista portafoglio NPL del valore di 300 milioni

(Teleborsa) -, società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli c.d. granulari di crediti non performing loan (NPL) e nell’attività di gestione e recupero degli stessi (Credit Management), comunica chericonducibile al mercato secondario e finanziario, dal valore nominale di circaLo stock è composto da, derivanti prevalentemente da. L’operazione è stata strutturata ed eseguita attraverso la piattaforma MyNpl.it che ha agito in qualità di Financial Advisor."L’operazione di acquisto di portafogli di crediti in sofferenza consolida il ruolo di ISCC Fintech nel segmento degli NPL, aumentando il portafoglio della Società a circa 1,1 miliardi di Euro, per un totale di 99.551 posizioni", commenta l’Amministratore Delegato di ISCC Fintech. L’operazione è stata strutturata ed eseguita attraverso la piattaforma MyNpl.it che haagito in qualità di Financial Advisor.