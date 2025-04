Kruso Kapital, emessa prima Credit Linked Note di 2 milioni con garanzie collegato all'oro

(Teleborsa) -ha finalizzato con successo l’emissione di una prima Credit Linked Note (CLN) di euro 2 milioni con sottostante un portafoglio di crediti su pegno. I pegni sono rappresentati da beni in oro di diverse carature per un controvalore di mercato dell’oro stimato pari al doppio del valore nominale della nota.L’emissione, spiega una nota, datata 10 aprile 2025, ha un profilo di ammortamento che dipende dai pegni sottostanti con una duration media stimata in 4 mesi e(pari Euribor a 6 mesi + 325 punti base). I pegni di beni in oro sottostanti hanno un valore medio di euro 1.500. La CLN prevede il pagamento della cedola e il rimborso del capitale su base trimestrale, in linea con la rotazione naturale del portafoglio dei crediti sottostanti.Lo strumento è stato collocato da Kruso Kapital con il supporto di Banca Sistema ed è destinato a investitori qualificati.“L’emissione, che è la prima di una serie, si inquadra nel piano di diversificazione delle fonti di raccolta ed allineamento tra la struttura del funding e la durata media degli attivi. Nell’attuale contesto economico, si tratta per l’investitore di uno strumento collegato al bene rifugio per eccellenza,” commenta