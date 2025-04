Aste BTP-CCTeu, buon interesse nelle riaperture

(Teleborsa) - Interesse significativo da parte degli investitori nei, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 30 aprile 2025.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 700 milioni di euro, ovvero l'importo massimo, a fronte di una domanda per 1.819 milioni di euro.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 1.200 milioni di euro, ovvero l'importo massimo, a fronte di una domanda per 2.338 milioni di euro.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 110 milioni di euro, a fronte di un'offerta per 300 milioni di euro.