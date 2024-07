Morgan Stanley, 2° trimestre in crescita sopra le attese. Balzo dell'investment banking

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha riportatodi 15 miliardi di dollari per ildel 2024 (vs attese per 14,3 miliardi), rispetto ai 13,5 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 3,1 miliardi di dollari, ovvero 1,82 dollari per azione (vs attese per 1,65 dollari), rispetto all'utile netto di 2,2 miliardi di dollari, ovvero 1,24 dollari per azione, per lo stesso periodo di un anno fa."L'azienda ha realizzato, con ricavi nella prima metà del 2024 di 30,2 miliardi di dollari, EPS di 3,85 dollari e un ROTCE del 18,6% - ha commentato il- Il patrimonio totale dei clienti è cresciuto fino a 7,2 trilioni di dollari nel nostro percorso verso oltre 10 trilioni di dollari. Abbiamo annunciato un aumento del nostro dividendo trimestrale azionario ordinario a 0,925 dollari per azione, pur mantenendo solidi livelli di capitale con un rapporto CET1 del 15,2%, che riflette la durabilità del nostro modello di business".All'interno di Institutional Securities, i ricavi dell'sono aumentati del 51% rispetto a un anno fa, arrivando a 1,6 miliardi di dollari. Scendendo nei dettagli: i ricavi da consulenza sono aumentati rispetto a un anno fa grazie al maggior numero di transazioni di M&A completate; i ricavi di sottoscrizione di azioni sono aumentati rispetto a un anno fa dai collocamenti privati ??e dai maggiori ricavi derivanti dalle IPO e dalle offerte convertibili; i ricavi di sottoscrizione del reddito fisso sono aumentati in modo significativo rispetto a un anno fa, principalmente grazie a emissioni non-investment grade più elevate.I risultati della divisioneriflettono ricavi netti pari a 1,4 miliardi di dollari, guidati principalmente dall'aumento dei ricavi della gestione patrimoniale su un aumento dell'AUM medio a lungo termine.