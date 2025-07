Morgan Stanley, utile secondo trimestre sale a 3,5 miliardi di dollari nonostante calo investment banking

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha registrato undi 16,8 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2025, rispetto ai 15 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'è stato di 3,5 miliardi di dollari, pari a 2,13 dollari per azione (sopra le attese di 1,96 dollari), rispetto ai 3,1 miliardi di dollari, pari a 1,82 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente."Morgan Stanley ha registrato un altro trimestre positivo - ha commentato il- Sei trimestri consecutivi di utili costanti - 2,02 dollari, 1,82 dollari, 1,88 dollari, 2,22 dollari, 2,60 dollari e 2,13 dollari - riflettono livelli di performance più elevati in diversi contesti di mercato"."Institutional Securities ha registrato solidità ed equilibrio tra le attività e le aree geografiche - ha spiegato - Wealth continua a generare risultati, aggiungendo. Il patrimonio totale dei clienti di Wealth and Investment Management ha raggiunto gli 8,2 trilioni di dollari. Abbiamo annunciato un aumento del dividendo trimestrale in azioni ordinarie a 1,00 dollari per azione, con la flessibilità necessaria per impiegare capitale incrementale".Laha registrato un fatturato netto di 7,6 miliardi di dollari, rispetto ai 7 miliardi di dollari di un anno fa. L'utile ante imposte è stato di 2,1 miliardi di dollari, rispetto ai 2 miliardi di dollari di un anno fa.Al suo interno, i ricavi dell'sono stati in calo del 5%. In particolare, i ricavi da consulenza sono diminuiti rispetto all'anno precedente a causa del minor numero di operazioni di M&A completate, i ricavi da sottoscrizione azionaria sono aumentati rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento di follow-on, obbligazioni convertibili e IPO, i ricavi da sottoscrizione obbligazionaria sono diminuiti rispetto all'anno precedente, a causa del minor numero di emissioni non investment grade.Inoltre, isono stati in aumento del 23% e riflettono l'aumento rispetto all'anno precedente in tutte le linee di business e le regioni, grazie alla maggiore attività dei clienti, con solidi risultati nel prime brokerage. Isono stati in aumento del 9%, principalmente grazie ai maggiori risultati nei prodotti macroeconomici, grazie alla maggiore attività dei clienti in un contesto di mercato più volatile, parzialmente compensati dai minori risultati nelle materie prime.