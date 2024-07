ASML cade su timori blocco export in Cina, risultati trimestre oltre attese

ASML

Asml

FTSE MIB

Asml

(Teleborsa) - Seduta difficile per, che passa di mano in perdita dell'8,75%, nonostante il produttore europeo di chip abbia annunciato vendite superiori alle attese. A deprimere il titolo concorrono i timori che le pressioni degli Stati Uniti possano implicare restrizioni più severe sull'export di chip in Cina.I risultati del secondo trimestre sono risuotati superiori alle aspettative, con un utile in calo del 19% a 1,6 miliardi, ma superiore al consensus di 1,41 miliardi, e ricavi in calo del 9,5% a 6,2 miliardi di euro, ma superiori ai 6,04 miliardi attesi dal mercato. I nuovi ordini sono aumentati a 5,6 miliardi di euro dai 3,6 miliardi di euro del primo trimestre, e circa la metà proviene dalle linee di prodotto più avanzate, vitali per la produzione di chip per smartphone e intelligenza artificiale.Il Ceo Christophe Fouquet ha affermato che il 2024 sarà un "anno di transizione", in cui le sue performance saranno pressoché stabili rispetto all'anno precedente, ma ci si prepara per un forte 2025.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 947,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 881,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 858,9.