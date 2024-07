Bruxelles valuta sconti sui dazi per BMW e Volkswagen

(Teleborsa) - Lasta considerando unasulleda. È quanto hanno dichiarato due fonti a conoscenza della questione all'agenzia Reuters. La decisione, ancora non definitiva, è motivata dalle preoccupazioni dell'industria automobilistica tedesca per possibili ritorsioni da parte della Cina, un mercato chiave dove BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz hanno realizzato un terzo dei loro ricavi lo scorso anno.Secondo fonti vicine alla questione, Bruxelles ha informato le due case automobilistiche che potrebbero essere classificate come "". Questo status consentirebbe loro di beneficiare di una, rispetto al 37,6% attualmente previsto. BMW produce la Mini elettrica e Volkswagen la Cupra Tavascan in Cina.Il primo voto degli Stati membri dell'UE ha registrato, e una. La Commissione Europea ha tempo fino all'autunno per prendere una decisione definitiva sulle tariffe, che per ora rimangono preliminari.Un portavoce dell'esecutivo UE ha dichiarato che la Commissione stada parte di aziende che non producevano ancora auto elettriche a batteria durante l'indagine iniziale, aggiungendo che "le parti interessate saranno informate della proposta della Commissione e avranno la possibilità di commentare prima della pubblicazione di eventuali misure definitive".