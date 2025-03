BMW, utile -37% nel 2024. Zipse: guerra dazi potrebbe costare fino a 1 miliardo nel 2025

BMW

BMW

produttore di auto di Monaco

DAX

(Teleborsa) - La guerra commerciale fra USA, UE e Cina potrebbe costare afino a 1 miliardo di euro, nel 2025. "Non credo che tutte le tariffe dureranno a lungo, ma alcune potrebbero durare restare per più tempo", tuttavia con una stima di costi di 1 miliardo "siamo abbastanza al sicuro". Lo ha detto ilin una intervista a Bloomberg TV.L'azienda automobilistica ha chiuso l'esercizio 2024 con un calo degli utili del 37% pari a 7,7 miliardi di euro. Le consegne di auto hanno registrato un calo del 4%, con un conseguente impatto sui ricavi, scesi dell'8,4% a 142,38 miliardi di euro.Il titolosi muove sotto pressione sulla piazza di Francoforte e tratta con una perdita dell'1,92%.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 81,66 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 79,24. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 77,74 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.