Fnac Dsrty lancia OPA su Unieuro per creazione leader europea elettronica

Fnac Darty

Unieuro

(Teleborsa) - La società francese, quotata alla Borsa di Parigi,sulla catena retail dell'elettronica, insieme alla societàL'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria punta allanel settore della vendita al dettaglio di elettronica di consumo ed elettrodomestici,(Francia, Italia, Iberia, Benelux, Svizzera), con oltre 10 miliardi di euro di ricavi. La prevista combinazione tra Fnac Darty e Unieuro è in linea con il piano Everyday della società francese.di consumo e degli elettrodomestici con una quota di mercato pari al 17%. Nel 2023, Unieuro ha raggiunto un fatturato di 2,6 miliardi di euro, con un tasso di crescita annuale composto dell’8% nel periodo 2016/2017 – 2023/2024.Si tratta di: per ogni azione Unieuro saranno infatti corrispostidi nuova emissione quotate alla Borsa Euronext Paris. L'offerta dunque offre unrispetto al prezzo ufficiale di chiusura del titolo del 15 luglio 2024 (8,45 euro), cioè del giorno di borsa antecedente la pubblicazione dell'offerta, ed un premio del 34% rispetto al prezzo medio di chiusura ponderato con i volumi degli ultimi 3 mesi. Ciò implica un valore del capitale[ per Unieuro di circa 249 milioni di euro, dei quali Fnac Darty possiede già il 4,4% del capitale di Unieuro."Questo progetto rappresenta per Fnac Darty un'opportunità unica per proseguire nella sua ambizione a lungo termine di consolidare i propri mercati e rafforzare il proprio modello di business a livello europeo. La nostra presenza geografica verrebbe significativamente ampliata e sosterremmo Unieuro nel proseguimento del suo processo di digitalizzazione e trasformazione volto ad ampliare il bacino di servizi offerti, in linea con il nostro piano strategico Everyday", ha dichiarato, CEO di Fnac Darty.In serata, Unieuro ha voluto commentare l'offerta presentata da Fnac-Darty SA e Ruby Equity Investment, spiegando che ilsi è immediatamente riunito, sotto la presidenza di Stefano Meloni, e cheL'Offerta sarà lanciata da un veicolo d'investimento congiunto detenuto al 51% da Fnac Darty ed al 49% da Ruby Equity Investment. Ladell'offerta, che rappresenta circa il 75% dell'importo, verrebbenelle proporzioni rispettivamente di circa 2/3 e circa 1/3. Larappresenta circa il 25% dell'offerta totale e sarebbeattraverso un’emissione azionaria di circache rappresenterebbe circa il 6,6% del capitale sociale di Fnac Darty dopo la transazione.del Gruppo sarebbe, consentendo a Fnac Darty di proteggere la sua flessibilità finanziaria e di continuare a perseguire la sua politica di allocazione del capitale.Il closing dell'offerta è atteso nel corso del quarto trimestre del 2024.