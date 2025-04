Plenitude presenta Futura alla Milano Design Week 2025

(Teleborsa) - In occasione della Milano Design Week,parteciperà alla, che si terrà a Palazzo Litta dal 7 al 13 aprile, presentando, un viaggio verso la transizione energetica e nuove forme di energia. L'obiettivo – spiega Plenitude in una nota – è quello di sensibilizzare il pubblico a pratiche maggiormente sostenibili e comportamenti virtuosi in tema di risparmio ed efficienza energetica, stimolando le persone a trasferire nel mondo reale le competenze acquisite nel metaverso.Ognuno dei continenti di Futura è un territorio in evoluzione, in cuivuole stimolare una riflessione sul tema dell'energia grazie anche a un design distintivo, che richiama la scoperta e la migrazione, coerente con ilA Palazzo Litta i visitatori potranno esplorare ilvivendo un'esperienza ludica e immersiva tramite cinque postazioni arcade retrofuturiste, perfettamente integrate nel mondo di Futura, giocando e interagendo attraverso le piattaforme Spatial, Roblox, Fortnite e, per la prima volta, Rec Room, con un'avventura di volo completamente immersiva grazie ai visori XR.Ilè in linea con la, che integra, all'interno del proprio Statuto, l'obiettivo di avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l'ambiente e si inquadra nel più ampio impegno di Eni volto a creare valore attraverso la transizione energetica.