Juventus, Procura di Roma chiede rinvio a giudizio. Non modificate ipotesi accusatorie

Juventus Football Club

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha ricevuto notizia dai propri legali dellada parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.Sulla base delle informazioni a disposizione allo stato, la richiesta di rinvio a giudizio, fatta eccezione per lo stralcio di talune posizioni soggettive. Tale richiesta dovrà essere sottoposta al Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma, che sarà chiamato a valutare se vi siano gli estremi per il rinvio a giudizio.