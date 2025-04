Juventus, avviate "alcune trattative" per sponsor della maglia

Juventus Football Club

Stellantis

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha fornito alcuneriportati da parte di alcune testate giornalistiche italiane e internazionali in relazione a trattative per la negoziazione di accordi di sponsorizzazione della maglia da gara (cosiddetto front jersey sponsor).Secondo Reuters,della Juventus. L'accordo ripristinerebbe una partnership pluriennale dopo che il club bianconero non era riuscito a trovare un main sponsor al termine del precedente contratto con Jeep lo scorso giugno. Jeep, del gruppo, è stato il principale sponsor della Juventus dal 2012 con un contratto il cui valore è gradualmente aumentato negli anni fino a raggiungere i 45 milioni di euro all'anno.Juventus ha confermato che "sono stateper importi sostanzialmente nel range di quelli previsti dal Piano strategico per gli esercizi 2025/2026 e 2026/2027, che si ritiene possano creare valore nel lungo termine per la società, gli azionisti e i partner"."Allo stato attuale,e, dunque, non è possibile formulare alcuna previsione in merito alla conclusione di accordi di front jersey sponsor che saranno sottoposti ai competenti organi societari", viene aggiunto.