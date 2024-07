Luzzatti, nuova cartolarizzazione multioriginator di NPL da 300-350 milioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - La, società consortile controllata da 19 banche popolari in gran parte less significant, ha avviato la strutturazione della, con l'adesione preliminare di 12 cedenti per un GBV complessivo stimato di 300-350 milioni di euro, in linea con il 2023.L'operazione verrà realizzata dalla Luzzatti con il supporto diin qualità didelle notes. Sono in fase avanzata la selezione degli altri partner dell'operazione e le attività di analisi e selezione dei portafogli delle banche cedenti, si legge in una nota.In parallelo alla nuova cartolarizzazione di sofferenze il Consorzio Luzzatti avvierà entro breve anche irivolti ad investitori istituzionali finalizzati alla(anche con garanzia statale) e di single name secured di alcune banche consorziate, utilizzando la nuova piattaforma sviluppata in collaborazione con CreditChange.