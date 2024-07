Next Generation, conclusa la terza edizione della convention dedicata ai giovani Private Banker

(Teleborsa) - Nei giorni scorsi si è tenuta lal'evento dedicato ai giovani Private Banker delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments. Più di 600 giovani donne e uomini, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento all'UCI Cinemas Bicocca di Milano. La giornata si è aperta con l'intervento diche ha evidenziato qual è il ruolo dei giovani private banker nel mercato della consulenza finanziaria e quali opportunità l'evoluzione della ricchezza finanziaria può offrire loro.Si sono poi susseguiti sul palco:, responsabile Performance e Incentivi Commerciali, che si è focalizzato sulle riassegnazioni dei portafogli e sul sistema incentivante riservato ai giovani consulenti;, responsabile Sviluppo e Formazione Rete, ha illustrato le iniziative formative dedicate ai giovani Consulenti;, responsabile Gestione Prodotti Azionari, Obbligazionari e soluzioni di investimento di Fideuram AM SGR, ha offerto importanti spunti per cogliere le opportunità di creazione di valore nel portafoglio dei clienti.Vi piace il lavoro che fate? Siete nel posto giusto per farlo? Sono lee che, al netto delle valutazioni soggettive di ognuno, trovano una risposta in dati oggettivi: "un'industria in continua crescita nel suo complesso che vede – sottolinea una nota –leader assoluto di mercato con un modello di servizio unico e in continua evoluzione".Lamette a disposizione dei giovani Private Banker strumenti di sviluppo professionale e ogni anno, in occasione di questo evento, premia i migliori professionisti Under 40.Non sono mancati spunti di riflessione sullegrazie anche alla tavola rotonda con i partner d'investimento.professore ordinario di Fisiologia Umana all'Università di Milano, Senior Fellow del Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR), ha introdotto la platea al concetto di riposo per migliorare le performance: in un'epoca in cui tutto è veloce, il professore ha svelato che il nostro cervello richiede tempo e disconnessione per trasformare le informazioni raccolte in intuizioni.A seguire l'intervento di, accolto da una standing ovation. Le riflessioni e le note del Maestro hanno restituito alla platea una dimensione onirica, tra emozione e commozione con l'esecuzione del brano "Tomorrow".A F, il compito di chiudere l'evento ricordando l'impegno dell'azienda nell'offrire ai giovani strumenti innovativi, formazione e incentivazione dedicata e rinnovare il ruolo centrale che le nuove generazioni di Private Banker hanno nell'offerta di una consulenza di qualità."Questa iniziativa – conclude la nota – conferma, ancora una volta, l'attenzione di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking all'inserimento di giovani talenti nel settore della consulenza finanziaria, attraverso percorsi professionali dedicati. Un'attenzione confermata anche dai numeri: da inizio anno sono stati inseriti nelle tre reti (Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments) oltre 150 giovani sotto i 40 anni, di cui circa il 30% sono giovani donne".