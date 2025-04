Zurich: al via la terza edizione di "Talents for Future"

(Teleborsa) - Al via la terza edizione del Masterilper accompagnare 25 giovani talenti, figli o collaboratori di agenti, nel loro percorso di crescita professionale in vista di un futuro ingresso nella rete agenziale della Compagnia. Il Master, dalla durata di 8 mesi, – fa saperein una nota – si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione della continuità generazionale e della leadership diffusa sul territorio, con l'obiettivo di formare gli agenti del futuro, trasmettendo loro le competenze per affrontare un mercato in evoluzione e guidare le proprie agenzie con visione e responsabilità.Durante l'evento di apertura, che ha visto anche la partecipazione die disi è tenuto il passaggio di testimone tra i Talents 2024 e i nuovi partecipanti. Un momento che ha riconfermato l'importanza della condivisione e dello scambio di esperienze che caratterizzano il programma e i valori di Zurich.Il Master si articolerà in, tenuti da docenti interni ed esterni, che affronteranno temi centrali per la professione: dal risk management, consulenza emozionale alla vendita, bilancio e gestione dell'agenzia, fino al parlare in pubblico, gestione di Salesforce e al rafforzamento delle competenze digitali. A fare da filo conduttore, un project work strutturato che accompagnerà i partecipanti lungo tutto il percorso, culminando in una presentazione finale alla Direzione."Le nuove generazioni – ha commentato– rappresentano il futuro e portano con sé innovazione, energia e prospettive. In Zurich riconosciamo il valore dei giovani e ci impegniamo a creare un ambiente che favorisca il loro sviluppo e la loro crescita. Con Talents for Future riconfermiamo il nostro impegno ad investire in modo strutturato e duraturo nella crescita dei nostri futuri agenti, offrendo loro gli strumenti per affrontare con consapevolezza un ruolo sempre più strategico. La terza edizione nasce dall'ascolto e dall'evoluzione del percorso: vogliamo continuare a investire nel futuro della nostra rete, con l'obiettivo di costruire un ecosistema agenziale sempre più solido, innovativo e orientato al lungo termine".è stata arricchita con nuovi contenuti tecnici e momenti di confronto pratico, grazie anche ai feedback positivi raccolti dai partecipanti degli anni passati. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle competenze manageriali e relazionali, con l'obiettivo di rafforzare nello specifico la consapevolezza del ruolo imprenditoriale, la sensibilizzazione del ruolo etico e sociale dell'agente, la capacità decisionale, l'abilità nel gestire e valorizzare le risorse umane ed economiche, l'efficace organizzazione del punto vendita e il senso di appartenenza e responsabilità verso la rete e il brand Zurich.