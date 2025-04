Fideuram Direct: "Tecnologia e relazione al centro della proposta per gli investitori digitali"

(Teleborsa) -sono i pilastri della proposta di, la piattaforma digitale della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo, al centro dell’intervento di, organizzata danell’ambito della quindicesima edizione del Salone del Risparmio."Fideuram Direct – ha spiegato Favero – è la nostra proposta pensata per chi desidera coniugare autonomia e consulenza attraverso un modello evoluto e completamente digitale e. Non ci rivolgiamo a un target definito per patrimonio, ma a risparmiatori digitalmente consapevoli, interessati a gestire i propri investimenti in modo flessibile e informato".Tra i principali servizi citati:un piano di accumulo in fondi pensato per investire gradualmente, e, il servizio di consulenza da remoto che consente di ricevere il supporto di un professionista direttamente da casa. L’offerta di Fideuram Direct include anche, gestioni patrimoniali, fondi pensione e, per i trader più esperti, strumenti e piattaforme per operare su oltre 50 mercati, 24 ore su 24."I nostri direct banker – ha aggiunto Favero – sono consulenti iscritti all’albo e rappresentano ungrazie agli strumenti digitali possono dedicare più tempo alla relazione con il cliente, accompagnandolo all’interno di un modello ad architettura aperta, che offre accesso a migliaia di fondi ed ETF selezionati tra le migliori case internazionali".