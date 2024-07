Stellantis, estesa la scadenza della linea revolving da 12 miliardi di euro

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italiano-francese del settore automotive, haed emendato la propria, originariamente sottoscritta nel luglio 2021.La linea di credito sindacata comprende unprovenienti dall'Europa, America e Asia. La RCF è strutturata in due tranche: 6 miliardi di euro, con una durata di 3 anni (luglio 2027), e 6 miliardi di euro, con una durata di 5 anni (luglio 2029).Ciascuna tranche beneficia didi un anno ciascuna esercitabili al compimento del primo e del secondo anno dalla data della stipula dell'emendamento.La RCF, come modificata con condizioni migliorate, "garantisce la flessibilità finanziaria e rimane a disposizione per le generali esigenze dell'azienda - si legge in una nota - Questa operazione conferma ilda parte delle banche di relazione internazionali".