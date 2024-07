Credem, nuovo servizio per semplificare l’accesso alle agevolazioni pubbliche

Credem

(Teleborsa) - I paesi dell’Unione Europea ogni anno destinano oltreai bonus sociali, ma il 40% dei cittadini aventi diritto, quasi uno su due, non riesce ad accedervi. In tale scenario, tra i principali istituti bancari nazionali e tra i più solidi in Europa, ha deciso di attivare unaper consentire ai propri clienti di accedere ai servizi di, piattaforma digitale della società innovativache permette di verificare la possibilità di ottenere bonus, incentivi ed agevolazioni pubbliche in ambito assistenziale, previdenziale o abitativo.Credem è la prima banca italiana ad integrare le funzionalità della piattaforma di BonusX nel servizio die nella app per dispositivi mobili, facilitandone così la fruizione da parte dei clienti. Questi ultimi, in particolare, grazie all’accesso diretto alla piattaforma, potranno essere pre-qualificati e informati sulle possibilia cui hanno diritto in base alle informazioni inserite e potranno avviare le richieste online. Grazie ad un’molto semplice, verificati i requisiti, l’utente potrà accedere ad una guida per orientarsi negli adempimenti burocratici, oppure potrà chiedere direttamente a BonusX di gestire la propria pratica.Con questo accordo Credem continua il percorso di ampliamento deia valore aggiunto offrendo soluzioni concrete per rispondere ai bisogni quotidiani delle persone e, come in questo caso, con l’obiettivo di semplificare un ambito caratterizzato dalla continua evoluzione normativa e dalla complessità burocratica, in linea con l’obiettivo di creare valore e migliorare il benessere dei propri clienti.“Nel corso degli ultimi anni i bonus statali hanno avuto un impatto molto forte sui cittadini che spesso si trovano in difficoltà nel districarsi tra le varie agenzie, le richieste ed i vincoli di accesso”, ha dichiarato, Responsabile marketing strategico di Credem.“Questa complessità è dettata dalla proliferazione delle tipologie di bonus, dalla continua evoluzione normativa e dalla progressiva digitalizzazione dei canali di accesso allaa fronte di un contesto socio-economico che evidenzia una sempre maggior attenzione a tali tematiche. Questi fattori”, ha proseguito Bianchini, “hanno portato ad un aumento della complessità per l’utilizzatore finale nel comprendere le diverse possibilità e nell’identificare ilda richiedere rispetto alle proprie caratteristiche. Siamo convinti che l’accordo che abbiamo sottoscritto con BonusX possa aiutare molte persone a scoprire delleed a sfruttarle, in modo semplice e veloce”, ha concluso Bianchini.Più in dettaglio, tramite BonusX i clienti Credem possono valutare oltredirettamente dal loro home banking visualizzando immediatamente quelli a cui hanno diritto in base alla propriaede potendo filtrare le agevolazioni per area (come casa, studio, salute, tempo libero), tipologia (contributo economico, agevolazione, servizio di supporto), territorio (bonus nazionale, di una specifica regione o comune) e altri parametri utili (attestazione ISEE necessaria o facoltativa). La piattaforma di BonusX unisce la componente tecnologica ed innovativa con quella umana grazie alla rete di operatori che seguono gli utenti nelle pratiche, dalla richiesta fino all’ottenimento del bonus.BonusX con il suo mezzo milione di utenti e 60 milioni in bonus erogati “non solo avvicina le persone ad agevolazioni e contributi che non sapevano di avere, dando loro vantaggi economici, ma riduce lo stress e fa risparmiare molto di quel tempo che la burocrazia ci toglie” afferma il co-founder della società. “La partnership con Credem è un ulteriore passo nella creazione di un ecosistema anti-burocrazia di attori pubblici e privati motivati a rendere la vita di tutti più semplice e ricca di opportunità per realizzare i propri sogni”.