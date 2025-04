Credem e Mooney: accordo per prelievi fino a 250 euro al giorno nei punti convenzionati

(Teleborsa) -, tra i principali Gruppi Bancari nazionali e tra i più solidi a livello Europeo, amplia la possibilità per i propri clienti di ritirare il contante su tutto il territorio nazionale, in modo comodo e sicuro,– tabacchi, bar ed edicole –, unica in Italia per diffusione e per gamma di servizi offerti ai cittadini, che affianca quella delle filiali e degli ATM di Credem.Grazie al nuovo accordo, da oggi, giovedì 10 aprile 2025,Il servizio ha un: dalla App della Banca si individua il punto vendita Mooney più vicino per eseguire l’operazione e si genera direttamente in App il QR Code da presentare all’esercente insieme al Codice Fiscale (tramite tessera sanitaria nazionale o CIE) per poter finalizzare con pochi e semplici passaggi la transazione.L’accordo, che prevede il coinvolgimento del partner tecnologico PayDo, leader nell’offerta dei servizi di digitalizzazione di pagamenti, incassi e gestione del denaro, si pone l’obiettivo di offrire un’esperienza rapida, sicura ed innovativa nel settore dei servizi bancari di prossimità.In un contesto che vede una contrazione del numero di sportelli ATM e bancari presenti sul territorio italiano, Mooney si pone come partner di valore per gli istituti finanziari interessati ad offrire ai propri clienti l’opportunità di ritirare denaro in modo sicuro e veloce, offrendo la capillarità dei propri punti vendita convenzionati.L’integrazione del servizio Mooney, oltre a consentire a Credem di ampliare l’offerta garantendo ai propri clienti un’alternativa digitale e dinamica rispetto al prelievo tradizionale, si pone l’obiettivo di migliorare la fidelizzazione della clientela e generare efficienza operativa."L’accordo con una realtà importante del mondo bancario quale Credem testimonia il posizionamento di Mooney, con la capillarità della propria rete e la qualità della open platform di cui dispone, come partner solido ed affidabile per offrire alla clientela servizi di prossimità comodi, sicuri e veloci – commenta– Di fronte alla continua evoluzione dei modelli di servizio nel settore bancario transazionale, ove il, Mooney prosegue nel suo percorso di ampliamento delle partnership con gli Istituti Finanziari. Questi modelli distributivi collocano Mooney quale società di riferimento per i cittadini che utilizzano, con massima integrazione, touch-point fisici e digitali"."Oltre 900.000 Clienti Credem Banca potranno ottenere denaro contante attraverso la rete di Mooney ed il suo rilevante numero di punti di prelievo aperti in orari estesi – commenta– L'offerta Credem si amplia ancora di più con questo servizio e risponde alle esigenze phygital strettamente legate al contante, confermato ancora necessario per le esigenze quotidiane specie in alcune aree geografiche dove la presenza di sportelli bancari o ATM è in contrazione. Questo servizio supporterà tutta la rete Credem e in particolare il modello di servizio con filiale remota che potrà quindi contare sulla presenza degli esercenti Mooney per accedere al ritiro di denaro contante. L’attrattività,rafforzeranno ulteriormente l’acquisizione di nuova clientela, che già oggi si attesta all’8% annuo".