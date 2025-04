Dazi, Confcooperative: "Servono misure Ue e sostegni alle imprese"

(Teleborsa) - "Attivare misure di crisi Ue, prevedere sgravi fiscali sul costo del lavoro, semplificare accesso a strumenti per l'export e sostenere investimenti nelle rinnovabili". Queste – fa sapere Confcooperative in una nota – le proposte avanzate danell'incontro con il governo sui dazi Usa. "No al muro contro muro – sottolinea– occorre piuttosto puntare sul dialogo per scongiurare una lunga guerra commerciale che rischia di lasciare sul campo migliaia di imprese e milioni di occupati su entrambe le sponde dell'Atlantico. Servono risposte immediate e strutturali per difendere il Made in Italy"."L'innalzamento dei dazi statunitensi sulle importazioni dall'Europa – prosegue il– minaccia di colpire duramente il settore agroalimentare italiano, con ricadute economiche e sociali che potrebbero superare i 400 milioni di euro di perdite solo nel comparto vitivinicolo e mettere a rischio migliaia di posti di lavoro".Secondo le stime di"una contrazione del 10% dell'export agroalimentare potrebbe comportare la perdita di 18mila - 20mila occupati, in modo particolare nelle filiere del vitivinicolo e del lattiero caseario".Gardini – si legge nella nota – auspica che lanon interrompa il percorso avviato di riduzione dei tassi di interesse per non appesantire ulteriormente le condizioni di accesso al credito per le imprese e propone al governo di attivareper compensare le perdite. Tra le:"attivazione di misure di crisi UE e stanziamento di fondi straordinari per compensare le perdite rimodulando anche la collocazione di risorse del Pnrr su alcune voci di spesa"; "sgravi fiscali per i settori più colpiti e il rinvio della sugar tax prevista a oggi dal 1 luglio"; "estendere agevolazioni vigenti per le imprese industriali energivore di trasformazione alle imprese agricole che svolgono analoghe attività"; "semplificare l'accesso a strumenti per l'export (es. Simest) e rimuovere vincoli nell'uso dei fondi OCM vino".