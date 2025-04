EdiliziAcrobatica, ValueTrack abbassa il fair value

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 15 euro) ilsu, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, per compensare la revisione al ribasso delle stime e un'ampia contrazione dei multipli di valutazione tra i competitor.Gli analisti scrivono che l': mentre il fatturato si è attestato a 154,5 milioni di euro (-3% a/a e il 3% al di sotto delle stime), il(EBITDA in calo del 55% a/a a 10,9 milioni euro, ovvero il 35% al ??di sotto delle stime) è stato determinato dal contributo di Acrobatica Energy, molto inferiore alle attese, dal rallentamento della crescita dei margini internazionali (in particolare Francia e Spagna) e dall'aumento del costo del lavoro nel secondo semestre del 2024, legato agli investimenti strategici nella formazione del personale. Una nota positiva è stata la, superiore alle aspettative (indebitamento netto a 43,6 milioni di euro contro i 46,3 milioni di euro stimati), grazie a flussi straordinari derivanti dalla monetizzazione del credito d'imposta Superbonus.Nell'esercizio 2024, EdiliziAcrobatica ha ampliato la propria presenza con, generando una forte crescita dei contratti (+17%) e dei clienti (+74%). Negli ultimi 24 mesi, il Gruppo ha rafforzato la propria strategia di diversificazione attraverso operazioni di M&A (Enigma, Verticaline), il lancio di Acrobatica Fotovoltaico e Smart Living e le partnership con Banca Sella, Italsoft ed Etica nel Sole. In prospettiva, EdiliziAcrobaticaattraverso il settore eolico brasiliano, continuando al contempo a perseguire opportunità di espansione in Medio Oriente.Per l'esercizio 2025, il management prevede una crescita "mid-single-digit, supportata dalla continua espansione della rete e dalla riqualificazione della forza lavoro. ValueTrack ha, tenendo conto di unae del. Entro l'esercizio 2027, prevede: Valore della Produzione a 193,6 milioni di euro (CAGR 24-27 dell'8%); EBITDA a 21,6 milioni di euro (margine di circa l'11%, ma al di sotto dei massimi storici); indebitamento netto a 36,4 milioni di euro, dopo un FCF cumulato pre-dividendo di oltre 10 milioni di euro.