Trump: guerra in Ucraina non mia, va fermata

(Teleborsa) -a questa guerra di iniziare. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la guerra fra la Russia e l'Ucraina è la "guerra di Biden, non mia. Putin, e tutti gli altri, rispettavano il vostro presidente. Non ho nulla a che vedere con questa guerra,"La guerra fra la Russia e l'Ucraina è la guerra di Biden, non mia. Io sono appena arrivato e durante i miei quattro anni" del primo mandato "non ho avuto problemi a prevenire che accadesse. Il presidente Putin, e tutti gli altri, rispettavano il vostro presidente. Non ho nulla a che fare con questa guerra, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione., ha detto Trump.