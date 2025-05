Italian Wine Brands avvia un nuovo buyback

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -ha comunicato l'in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2025 come utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni previo annullamento della delibera assunta dall'assemblea del 30 aprile 2024 per la parte non eseguita.Gli acquisti avranno ad oggetto undidella Società, prive di indicazione del valore nominale, per unstabilito inIl programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea del 12 maggio 2025 e quindi entro il 12 novembre 2026 e sarà coordinato da CFO SIM, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza.Al 13 maggio, IWB detiene in portafoglio 95.472 azioni proprie, pari all'1,01% del capitale sociale.In Borsa, intanto, peggiora la performance di, con un ribasso dell'1,44%, portandosi a 20,5 euro.